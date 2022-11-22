林豐喜表示，張家銨是他的晚輩，做事相當認真，呼籲民眾認真催票、拉票支持張家銨。（張家銨競總提供／潘虹恩台中傳真）

進入選前黃金周，台中市議員候選人張家銨22日上午在前立委林豐喜的陪同下，一同至明道花園城的早市拜票，希望透過最後一周爭取民眾的支持，沿街民眾看到林豐喜更驚呼「好久不見」，反應相當熱烈，爭相與林豐喜合影。

林豐喜表示，他已經退休20年，但仍希望能提拔年輕的政治人物。他表示，張家銨是他的晚輩，做事相當認真，他來陪同掃市場也是期盼民眾能因此看到張家銨的熱情，並給張家銨支持；此次選舉戰況激烈，呼籲民眾認真催票、拉票，讓張家銨免於危險。

張家銨表示，她多次到烏日明道花園城的早市掃街，這次有林豐喜陪同，民眾的反應更加熱情，可見林豐喜在民眾心目中有著十足的分量；張家銨說，林豐喜是她很尊重的前輩，在4年前選舉時就曾幫她站台支持，今天能再陪同她一起掃市場，是她選前的一大助力。

今日掃市場，沿街民眾反應熱絡，更有許多民眾看到林豐喜時不禁直呼「老前輩好」、「好久沒看到了」、「喜伯（林豐喜）又出來了喔！」，也為選舉的增添了一分懷舊的政治情懷。