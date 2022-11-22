針對民眾黨新竹市長候選人高虹安於21日政見發表會中提出有關社會住宅、汙水下水道接管率、通學步道等議題的質疑，民進黨候選人沈慧虹22日回應表示，由高虹安提出的質疑來看，可見高虹安對市政不夠了解、熟悉，也對新竹8年改變視而不見。

高虹安指稱輕軌的高架橋墩也會佔用道路，沈慧虹強調，ART需有專用路廊，跟輕軌高架橋墩是完全不同量體、規模的情況，且高虹安還要在光明六路、台68、公道五路等園區上下班通勤繁忙道路上做平面ART，影響園區交通甚鉅，呼籲高虹安勿抽換概念，拿橋墩比專用路廊，這是在沒有行政經驗、不了解具體規畫下強詞奪理，為辯而辯。

針對社會住宅議題，沈慧虹表示，全台非六都縣市因財政規模，沒有能力自行興建社會住宅，都需要依靠中央住都中心共同興建，截至2022年10月31日全台統計，非六都僅49戶社會住宅興建完成，這是地方財政的現實情況。

前市長林智堅上任後，團隊積極找尋用地並與住都中心合作，現有1座社宅中雅安居（640戶）已經開工，另外3處包含建功安居（約740戶）、金城安居（約930戶）和建功高中南側都更案（約200戶）皆已陸續規畫、辦理招標作業中，預計共興建2510戶社會住宅。高虹安不夠熟悉市政，也對這些改變視而不見，這就是不專業。

沈慧虹表示，汙水下水道建置不能只看接管率，要看結構性原因，過去在國民黨前兩任市長任內沒有做基礎建設，關埔地區、人口發展地區未規畫汙水下水道幹管，沒有幹管如何接管？這就是高虹安對市政的不了解。

所以林智堅、沈慧虹過去7年多這幾年積極推動關東區次幹管建設，這也是提升接管率最務實的方式，透過次幹管建設完成，後續搭配用戶接管（周邊高樓大廈），1次性的接管數百、數千戶，今年底也會完成關東區域用戶接管調查設計作業，向中央爭取經費，預計2024年可以開始施工，進行用戶接管。

通學步道部分，沈慧虹表示，這8年市府團隊已完成55公里的人行道改善，改變城市的面貌與生活，未來會繼續執行，高虹安過去沒有在新竹生活，她的說法不僅代表不熟悉新竹，也代表她不熟悉市政，妄想可以一步登天，沈慧虹強調，市政進步沒有終點，應一步一腳印，務實往前走。