今年九合一選舉地方選舉，一併舉辦「18歲公民權」的公民複決投票，在藍綠各政黨皆催票時，台灣民意基金會董事長游盈隆卻喊出，向「18歲被選舉權」修憲案SAY NO；游盈隆認為，政治人物從上到下企圖用「選舉權」掩護「被選舉權」，公然矇騙，非常不道德，這是詐騙選民的行為，如果通過，未來可以選什麼公職，還要立法院決定，形同空頭支票，很荒唐。

游盈隆還向立法院長游錫堃喊話，有人針對修憲案內文「...除本憲法及法律別有規定者外，...」做出詮釋，認為這次修憲只是賦予年滿18歲國民有被選舉權，至於能選什麼公職，目前不知道，需由後續立法決定。是否如此，游錫堃應該有資格站出來講清楚，以釋群疑。

游盈隆昨天在臉書提出四點向「18歲被選舉權」修憲案SAY NO的原因指出，這項修憲公投案內容其實包括18歲選舉權及被選舉權，依此次修憲意旨及相關法律規定，被選舉權意思是，年滿18歲國民就可以參選立委、六都市議員、縣市議員、各級民意代表、及村里長。這一部份從未在台灣社會廣泛討論，遑論社會共識，同時也缺乏民主憲政理論與經驗的支持，事實上與大多數先進民主國家的制度相違。

他說，此外，這次修憲公投合併地方選舉舉行，和2018年公投與選舉同時舉行一樣，就是「公投綁大選」。但民進黨2019年修改公投法，廢除公投綁大選；如今，當民進黨欲推所謂「十八歲公民權」修憲公投，便又恢復公投綁大選。公投綁不綁大選，都由執政黨片面決定，形同「只許州官放火，不許百姓點燈」，是可忍，熟不可忍？

他還認為，這次選舉過程中，民進黨上從總統、副總統、行政院長、眾立委、黨內要角、各候選人到全國各地宣傳所謂「18歲公民權」，卻絕口不提「18歲被選舉權」部分，形同有意用「18歲選舉權」掩護、夾帶「18歲被選舉權」過關，甚至有意識地或無意識地公然矇騙選民。

他認為，心態非常可議，非常不道德。基於不應縱容政治人物視道德為無物，不應鼓勵政治人物恣意投機取巧、欺瞞詐騙選民之行為，當然應向這有嚴重瑕疵的修憲公投說不。

他還認為，這次憲法修正案是民進黨、國民黨、民眾黨及時代力量共同提出，四黨應該為這項有嚴重瑕疵的修憲案負起責任。民主政治是政黨政治，民主政治也不可避免是代議政治。當政黨政治腐敗，代議政治失靈的時候，身為國家主權最後擁有者—人民，便責無旁貸，須挺身而出糾正政黨與代議政治的惡行。

游盈隆今天在臉書又補充說，這次修憲複決案，其內容比較精確且適當的稱呼應該是「18歲參政權」，而非「18歲公民權」。因為「公民權」（Civil rights)範圍比「參政權」大多了，參考聯合國1966年通過的「公民與政治權利國際公約」就可知，硬要把「18歲參政權」講成「18歲公民權」，不精確也不恰當。

游盈隆表示，一國大陣仗修憲，卻修出一個不明不白的「18歲被選舉權」，如果通過，連未來可以選什麼公職都不知道，還要立法院決定，形同空頭支票，不是很荒唐嗎？不是一大個笑話嗎？