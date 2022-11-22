基隆緊鄰雙北，但平均房價幾乎只有台北的1/4，新北的1/2，可謂是大台北地區的「房價窪地」，依據內政部不動產資訊平台統計，今年Q2基隆的房貸負擔率低至24.06％，是全台房貸負擔最輕的縣市，也是北台灣唯一一個房貸負擔率尚在可合理負擔範疇內的縣市。

東森房屋研究中心葉沛堯經理指出，基隆房價基期低，即使最近幾年區域房價飆漲不少，但與主要都會區相比，基隆房價仍有很強的競爭力，而且預估伴隨重點項目的落實，基隆房市交易量能仍有繼續走揚的空間。

葉沛堯指出，過去受限於天氣、交通等抗性，基隆房市表現與雙北相比更顯遜色，房價也在較低水位線上，但近年來隨著基隆市港再生標竿計畫、基隆捷運計畫以及北市人口外溢等房市話題的發酵，大量建商、購屋民眾都爭先到基隆布局卡位，帶動區域房市交易量能迅速墊高。

東森房屋基隆中山加盟店魏銘志店長表示，以往基隆的買方大多為在地居民，不過最近幾年來自台北、新北的外來客有明顯增多的跡象。由於區域住宅需求持續高漲，但精華區內可供大面積開發的素地愈來愈少，於是不少建商開始把目光投向蛋白區。以中山區來說，中山區算是基隆房價相對偏低的區域，區內屋齡普遍較高，近年來在政府的積極建設下，眾多建商進駐中山區，目前區內部分預售案的開價已經站上三字頭，顯見市場對當地房市發展的確頗具信心。

魏銘志表示，中山區與國道三號、基隆火車站相鄰，在不塞車的情況下，開車20分鐘左右就可以達到南港，未來基隆捷運若進展順利，基隆來往台北市的交通路線就多一條選擇，交通擁塞問題也會得到緩解，屆時有望磁吸更多通勤族群到基隆置產，房價繼續走揚也是可以預期的。

目前中山區整體的平均房價仍在2字頭，部分屋齡較高的中古屋甚至低至1字頭，總價600萬～800萬元上下就可以買到屋況還不錯的剛需住宅，房價CP值相當高，看好區域長線發展或有自住需求的購屋民眾不妨多留意。