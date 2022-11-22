北京市人力資源和社會保障局21日發佈《2022年北京市人力資源市場薪酬大數據報告》，顯示在金融、數位經濟、服務業等產業具有較高薪資。從薪資中位數來看，2021年行業薪資排名前5位的是貨幣金融服務的29.36萬元（人民幣，下同）、資本市場服務28.83萬元、互聯網和相關服務24.57萬元、新聞和出版業20.24萬元與保險業19.22萬元。

該《報告》還分析當前企業和社會較關心的「技能人才、應屆生、重點產業高精尖人才」三大族群的薪資水準。其中「初、中、高級技能人才以及技師、高級技師」的的薪資中位數分別為8.5萬元、11.2萬元、11.8萬元、11.9萬元、12.4萬元。

而從北京市2021屆大學畢業生薪資數據來看，大學學歷的技術研發／專業技能類、業務類、銷售類、支持類職位的薪資中位數分別為9.48萬元、8.77萬元、8.29萬元和7.9萬元；碩士及以上學歷中，這4類職位則分別為11.29萬元、9.80萬元、9.51萬元和9.16萬元。

據介紹，該《報告》的調查資料來源於2021年北京市企業薪資採樣資料，調查採用線上加線下模式，線下涉及北京地區抽樣調查有效企業5351戶；線上則包含北京15個國民經濟行業大類，35個細分行業，共計5517家企業，總體涉及現任職員117萬多人、應屆大學畢業生33萬多人。