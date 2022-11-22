林映唯（左起）遠赴新加坡拍攝，與演員Shane Mardjuki、沈琳宸、李國煌及導演鄺子君合作。（Mm2singapore 提供）

林映唯（右）昨晚作東請導演鄺子君吃飯。（自由試娛樂提供）

台灣新生代女演員林映唯積極突破轉型，挑戰不同戲路，她去年遠赴新加坡參與動作類型片《芽籠》，飾演性工作者堪稱從影以來最大尺度，她直呼：「從服裝到肢體都挑戰自己的底線！」該片入圍本屆金馬獎最佳動作設計，導演鄺子君及武術指導馮推守皆來台參與盛會，林映唯21日作東宴請劇組團隊，導演聊起林映唯滿是讚美，表示：「她外貌與智慧兼具，多場打鬥戲都親自上陣很能吃苦。」

首度參與新加坡製作，林映唯很感謝在異地拍攝時劇組的照顧，她昨晚特別宴請鄺子君及編劇等人，席間暢聊當時拍攝《芽籠》的美好回憶。該片直探新加坡紅燈區不為人知的人性祕密，林映唯飾演在妓院工作的女子「香格里拉」，服裝造型是從影以來「布料最少」的一次，她表示：「因為我不太裸露，沒什麼自信，服裝也和導演溝通了很多次。」為了更貼近角色，她開拍前還前往芽龍感受當地氛圍，但她惋惜說：「我們剛好是疫情最嚴峻的時候去，大多妓院都關閉中，有點可惜，最後有借到一間妓院進去參觀，是很特別的經驗。」

林映唯所演的角色既性感又神秘，還有大量動作武打戲皆親自上陣，導演鄺子君透露當初試鏡了亞洲各地演員，但一看到林映唯就被擄獲芳心，實際合作後，他力讚：「林映唯很能吃苦，在漂亮外表底下，又是一名很有想法的演員，她讓這個角色更加立體。」林映唯則說，很多時候導演都放手讓她去試，包括每一場的台詞，也會一起調整琢磨。

林映唯更開心能和飾演妓院老闆的大前輩李國煌合作，她表示：「國煌哥私底下跟我想像的一模一樣，有他在就很歡樂，也很照顧人，我抵達新加坡時，有帶我去吃他的私房料理，但上戲時，他又是另個樣子，還給我很多表演建議。」她印象最深刻是有場李國煌要打人的戲，她看得太入神還不小心叫出來，直說：「可惜這次他沒來台灣，已經約好下次換我帶路請他吃好料！」《芽籠》預計明年4月6日在新加坡上映，台灣也在洽談發行團隊中。