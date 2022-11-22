高雄市大社山區近日出現一隻白色流浪犬，下腹部掛著重達5000公克的巨大腫瘤，台灣動物緊急救援小組接獲通知後趕往營救。(台灣動物緊急救援小組提供／林雅惠傳真)

高雄市大社山區近日出現一隻白色流浪犬，下腹部掛著重達5000公克的巨大腫瘤，台灣動物緊急救援小組接獲通知後趕往營救。(台灣動物緊急救援小組提供／林雅惠傳真)

高雄市大社山區近日出現一隻白色流浪犬，下腹部掛著重達5000公克的巨大腫瘤，台灣動物緊急救援小組接獲通知後趕往營救，穿梭樹叢中1個多小時找到流浪犬，成功營救這隻巨瘤小白狗送醫救治，如此巨大腫瘤打破台灣動物緊急救援小組20多年的救援紀錄。

台灣動物緊急救援小組獸醫團隊表示，這顆腫瘤直徑約有19公分，重達5000公公克，是相當罕見的案例；經初步檢查因腫瘤太大且非常深，若直接切除恐有生命危險，目前獸醫團隊決定先施打抗腫瘤針劑，待腫瘤縮小後，再評估小白狗身體狀況進行腫瘤切除。

台灣動物緊急救援小組是上周接獲通報，指在高雄大社區大社路401巷靠近山區一帶，出現一隻白色流浪犬，下腹部拖著一顆巨大腫瘤，模樣痛苦，多次附近民眾想營救牠，但小白狗非常怕人，躲藏山區不易找尋。

台灣動物緊急救援小組救援團隊趕抵現場救援，不久發現腫瘤小白狗身影，但牠見人就躲，救援人員在草叢樹林中穿梭1個多小時，全身被小黑蚊叮得滿身包，花費1個多小時，才終於將這隻腫瘤小白狗營救帶回動物醫院救治。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，組織2019年曾在高雄茄萣興達港新建風力發電廠工程基地，救回一隻頭頸部掛著一顆巨大腫瘤的流浪犬，當時測量腫瘤重4600公克，這隻白色流浪犬腫瘤重達5000公克，打破台灣動物緊急救援小組20多年來救援紀錄。