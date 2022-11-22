為推廣高雄會展產業，高市府經發局日前與經濟部國貿局「脈動臺灣知性之旅Taiwan PULSE」合作，接待來自東南亞及美、法等8國、共12家國際會展產業買主，盼高雄能招募更多國際會展活動落地舉辦；此外，並特地邀國際媒體團來高雄進行交流，推廣會展活動與城市觀光。

「脈動臺灣知性之旅Taiwan PULSE」首發團至高雄。(高雄市經發局提供)

這場「脈動臺灣知性之旅Taiwan PULSE」為經濟部國貿局主辦，15日抵達高雄的產業團來自新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、韓國、美國、法國及德國等8國、共計12家國際會展產業買主，包括會展活動籌辦業者、公協會組織及跨國企業等，盼將亞洲會展活動疫後首波商機帶到臺灣。

會展產業團抵達高雄後，為落實會展產業永續發展目標，經發局在一天半行程中特別安排綠色餐飲名店、綠建築漢餅文化會館、太陽能愛之船等體驗行程，並前往高雄展覽館、衛武營等處參訪，由經發局簡報高雄完善海空雙港及大眾運輸、亞灣區會展環境優異等特色，爭取會展商機。

除15日造訪的產業團，另有全球專業會展媒體Headquarters、Boardroom，亞太區重要會展雜誌M&C Asia及MIX Meetings及來自日本的EventBiz、富士電視台、福岡經濟月刊等多家組成的媒體團，已於11月9日率先抵台進行交流，來高雄時搭乘輕軌至哈瑪星商圈及有機農場等處參訪。

外貿協會高雄辦事處副主任黃麗櫻指出，過去兩年受疫情影響，世界旅遊幾乎呈現停擺狀態，但高雄因防疫有成，在堅守防疫規範下仍持續辦理多場大型活動，加上多家五星飯店開始營運，輕軌開通串聯紅橘捷運，會展相關軟硬體條件持續優化，是充滿能量與吸引力的城市，非常適合舉辦各種會展活動與城市觀光。

高雄市經發局長廖泰翔表示，市府成立「高雄市政府會展推動辦公室」，提供24小時單一窗口服務，並邀集近200個產官學單位合作成立「高雄會展聯盟」，整合政府與民間等專業資源形成全方位產業鏈，凡在高雄舉辦2天以上會展活動即可依高雄市獎勵會議展覽活動辦法申請補助，最高補助80萬元。(記者張雅雲/高雄報導)