消防局獲報後，立即派員趕赴現場，潛水人員立即身著潛水裝備準備下水搜救(圖／金門縣消防局提供)

消防隊在落水劃定範圍進行搜索；但湖面下能見度幾近為零，加深搜救困難，目前三組6位潛水人員已進行數趟潛水搜救仍未尋獲(圖／金門縣消防局提供)

金門地區今(22)日上午驚傳一起溺水意外，兩名正執行太湖水文監測的工作人員，因其操作的遙控無人船疑似卡到樹枝而拋錨於湖中，其中1名陳姓工人見狀下水欲協助無人船脫困，未料游到一半疑似抽筋大喊救命，一旁同事見狀急忙下水救人無果後，緊急通報消防局前來救援，但截至目前仍無所獲。

金門縣消防局接獲通報後，立即派遣各式消防車1台、救護車2台、IRB2台、後勤車6台，搜救人員32名趕赴現場，到場後潛水人員立即身著潛水裝備準備下水搜救，同時在落水劃定範圍進行搜索，但因湖面下能見度幾近為零，加深搜救困難，目前三組6位潛水人員已進行數趟潛水搜救仍未尋獲。

據了解，兩位工作人員是承接金門自來水廠委外監測水文的外包廠商人員，事發當時兩人在進行太湖水文監測作業，沒想到一艘遙控無人船拋錨無法動彈卻導致同事發生溺水意外，實在令人意想不到，目前仍持續由警消搜救中。