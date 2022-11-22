福爾摩沙台新夢想家21日晚間於夢想宿舍電競室展開《決勝時刻®：現代戰域™2.0》 x 台新夢想家直播任務，總經理韓駿鎧、球員林俊吉、簡浩、李德威以及吳家駿與知名電競實況主龜狗以及Crazyface遠端連線組隊，共同挑戰全新版本的《現代戰域2.0》免費大逃殺遊戲，並於實況主直播平台Twitch以及台新夢想家官方YouTube全程直播，吸引破萬人次於線上一窺夢想家的遊戲日常！

本次《現代戰域2.0》 x 台新夢想家直播任務共分成四組開戰，從晚間7點30分至9點30分不間斷直播，期間三個直播平台共有近3000名球迷同時於線上「觀戰」，就連球員吳永盛、夢想家啦啦隊梓梓、虔虔、莎莎等隊員皆在線上共同參與！

球迷們透過這次直播遊戲窺探球員的遊戲習慣，也紛紛於直播間留言與韓駿鎧總經理及四位球員互動，除了不斷刷一排「可以！」、「KeYi」，更有球迷表示，「鎧總超適合開直播！」、「老吳人狠話不多」、「『阿吉不會玩』ID是不是在嘲諷其他人，因為他其實超會玩！」等有趣的留言，整晚兩小時聊天室氣氛不冷場，韓駿鎧總經理及四位球員幽默的言談也圈粉無數，球團更特別準備本次主題週的獨家聯名限定球衣抽獎送予觀賞直播的球迷，活動結束也於官方社群平台發布遊戲球員戰果，成功造成話題並拉近與大家的距離！

台新夢想家總經理韓駿鎧表示，平常我們都會透過玩電動遊戲紓解壓力、聯絡感情，所以真的非常興奮這次可以跟Call Of Duty合作，「這都是我們大家第一次開台玩遊戲，很開心可以跟所有的球迷分享我們的『吃雞』日常！」談到這次直播的表現，韓駿鎧總經理也說道，「這次大家其實都算是正常發揮，只有阿吉變得太強了，連他自己都嚇到了！也因為這次的經驗，未來退休後或許有機會可以跟簡浩當個實況主喔！」

球員簡浩提到，平常練球之餘，玩電動遊戲是我最大的休閒娛樂，「這個遊戲我已經打了12年了，從來沒有想過有天竟然有機會可以與他們合作，很謝謝夢想家與Call Of Duty圓了我當遊戲實況主的夢！」同樣玩了COD遊戲超過10年的李德威也表示，「很開心有機會可以跟實況主連線開戰，也跟球迷們一起在線上直播間互動，真的很『可以』啊！」

台新夢想家本季與知名互動式娛樂產品製造發行商Activision打造專屬《決勝時刻：現代戰域2.0》電競主題週，在上周末現場推出滿滿的周邊活動，也送出台新夢想家全隊簽名COD聯名限定球衣及 PlayStation 5 等多樣好禮，中場更將大逃殺遊戲的「生存圈收縮」機制搬上球場，讓球迷體驗在生存圈中保命的刺激感，兩日皆吸引滿場3000球迷進場共襄盛舉，將籃球與電競的跨界合作成功推廣至球迷的日常生活之中！