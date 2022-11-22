財政部台北國稅局22日表示，個人以不動產向他人抵押貸款，嗣後依借貸契約給付的利息，屬於債權人的利息所得，因債務人為個人，無須辦理扣繳憑單申報，該利息所得非屬稽徵機關提供查詢之所得資料範圍，無法於國稅局查詢或下載，應由債權人自行併入實際取得年度之綜合所得總額課徵綜合所得稅。

台北國稅局指出，除公債、公司債、金融債券及存款產生的利息外，個人貸出款項取得的利息，也屬《所得稅法》規定的利息所得，只是個人間借貸所生之利息非源自金融機構之存款利息，不適用儲蓄投資特別扣除額規定。

台北國稅局舉例說明，甲君因資金調度需要，於2014年8月與乙君簽訂借貸契約，並提供土地設定抵押向乙君借款2,500萬元，借款期間為5年且約定年利率20％，2019年8月抵押借款到期時，甲君依約償還本金及利息計5,000萬元（本金2,500萬元＋利息2,500萬元），但是，乙君未依規定申報當年度因個人間借貸取得之利息所得2,500萬元，台北國稅局除核定補徵稅額966萬元外，並依《所得稅法》規定處2倍以下罰鍰。

台北國稅局呼籲，納稅義務人如有是類利息所得未依法申報者，依《稅捐稽徵法》規定，在未經檢舉、未經稽徵機關或財政部指定調查人員進行調查前，主動向戶籍所在地稽徵機關辦理補報並補繳稅款，可免予受罰。