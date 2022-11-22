疫情趨緩，外食餐飲市場買氣復甦，雲品國際旗下飯店與館外餐飲的除夕圍爐宴訂位情形較往年更加熱門，多數館內餐廳的訂位數都已經超過9成，甚至已經客滿。君品Collection針對旗下三處委託經營處皇家薇庭、蘭克斯特與茹曦酒店宴會廳，自即日起至12月15日，開放免一成服務費的最後席次預定優惠，所有除夕圍爐席次預估將在12月初全數完售。

位在桃園市中心的皇家薇庭的除夕圍爐宴5人宴席13,800元＋10％、10人宴席23,800元＋10％，可以品嘗到米其林雞粥燉海螺、金沙波士頓龍蝦佐螺絲卷、蠔皇鵝掌燴婆參與金蒜粉絲南非鮑等料理，可在挑高8米半無樑柱寬敞的空間與家人享受除夕圍爐時光，更可順道在皇家薇庭大型歐式莊園中參觀拍照，留下歲末年終難忘的回憶。

位在台中北屯區的蘭克斯特，則祭出獨立包廂每桌59,800元＋10％的台中圍爐宴天花板價，更端出了米其林三星餐廳中的許多星級菜色，像是古法焗蟹蓋、燕窩釀鳳翼等出現在頤宮、名人坊或8餐廳的經典菜色，都能夠在除夕夜中品嘗。另外，蘭克斯特也在空間通透、可引進城市燈火的大宴會廳中推出了5人宴席19,800元＋10％、10人宴席39,800元＋10％的除夕圍爐宴，更邀請米其林三星餐廳「頤宮」主廚陳偉強於除夕夜當晚坐鎮掌廚，與台中地區的民眾一起度過農曆除夕夜。

甫由雲品國際接手的茹曦酒店，也分別於貴賓軒、玉蘭軒、茹曦宴會廳等處，推出每桌10人桌價23,800元＋10％的除夕圍爐宴，可享果汁、紅酒無限暢飲，另設有每桌11,800元＋10％的5人宴席與每桌21,800元＋10％的10人宴席供民眾選擇，菜色包括經典的滬式醋香肴元蹄、干燒翡翠大蝦、諸緣海韻參拼鵝掌與芽白花膠鳳凰等菜色，在台北市中心便能享受充滿中國年味的經典年菜，並享受最新完成優化與升級的餐廳空間與宴會廳空間。

君品Collection旗下三處委託經營據點目前除夕夜圍爐宴席次有限，最後搶訂中，於今日開放免1成服務費預定優惠，優惠只至12月15日，詳情可上君品Collection 官網查詢。