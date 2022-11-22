路透引述美國官員透露，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今（22）日在柬埔寨暹粒與中國國防部長魏鳳和會晤。本次會晤是在東協防長擴大會議的場邊舉行。
報導指出，這是奧斯汀和魏鳳和自今年6月在新加坡會晤後再次面對面會談，也是美國前眾議院議長裴洛西8月訪問台灣後的雙方首次會談。
美國一名官員表示，預料本次會談不會帶來重大突破，但可讓中美談到危機溝通的重要性，以及雙方在台灣問題上的不同看法。
路透引述美國官員透露，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今（22）日在柬埔寨暹粒與中國國防部長魏鳳和會晤。本次會晤是在東協防長擴大會議的場邊舉行。
報導指出，這是奧斯汀和魏鳳和自今年6月在新加坡會晤後再次面對面會談，也是美國前眾議院議長裴洛西8月訪問台灣後的雙方首次會談。
美國一名官員表示，預料本次會談不會帶來重大突破，但可讓中美談到危機溝通的重要性，以及雙方在台灣問題上的不同看法。
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