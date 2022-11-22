雲林縣褒忠鄉潮厝華德福國小，是雲林唯一的台美生態綠旗獎學校，但學習場域不足，雲林縣政府協助校方向中央申請經費興建教室，中央國教署只答應補助900萬元，為解決學校經費不足問題，縣府克服財政困難編列1266萬元，共計2166萬元增建6間教室，22日舉行落成典禮。

潮厝華德福國小長期推動實驗教育，除了一般學科學習，另有農業、手工及優律思美等課程，此次增建教室，陳威志建築師力求生態美學，為學校設計別具特色的教室，工程期間因新冠疫情、俄烏戰爭等影響，興建成本上漲，所幸縣議員陳俊龍、王鈺齊主動協助，加上雲林縣政府支持，得以順利完工。

雲林縣長張麗善22日主持教室增建工程落成啟用典禮，表示為了永續雲林縣學生學習品質，縣府積極建設學校各項設施，例如校舍整建、PU跑道及運動場修建、健身器材及夜間照明裝置、資訊設備及行動載具購置、中央廚房的設置等。

張麗善說，縣府也完成許多重大教育建設，包括越港教師研習中心、智慧教育中心、華山及三條崙教育農園整修等，升級雲林縣的教育環境。對於有迫切需要的潮厝華德福國小增建教室工程，縣府團隊也大力支持協助順利完工。

雲林縣政府指出，張麗善縣長上任後，推動校園禮義廉恥品德教育、免費施打9價子宮頸癌疫苗、提高學生午餐營養質量、提早中央2年完成班班有冷氣、推動雙語及資訊教育等政策，只要與教育有關、對下一代有利的事，縣府團隊無不戮力從公積極成就。