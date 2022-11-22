影》通霄鎮電動車倉庫火警 燒毀4汽車、6電動車

苗栗縣通霄鎮五南里1家電動機車行倉庫，21日晚間10點多發生火警，警消人員到場時，整間倉庫已經全面燃燒，4輛汽車與6台電動車也都付之一炬，火勢歷經2個多小時才撲滅，所幸沒有造成人員傷亡。
苗栗縣消防局獲報後，因為火勢猛烈，先後一共派遣通霄、苑裡、西湖、後龍、銅鑼等分隊13車、消防人員26人前往搶救，現場共出6水線，才將火勢控制，直到22日清晨1點25分，火勢才完全熄滅，詳細起火原因有待釐清。
苗栗縣通霄鎮五南里1家電動機車行倉庫，21日晚間10點多發生火警，警消人員到場時，整間倉庫已經全面燃燒，4輛汽車與6台電動車也都付之一炬，火勢歷經2個多小時才撲滅，所幸沒有造成人員傷亡。
苗栗縣消防局獲報後，因為火勢猛烈，先後一共派遣通霄、苑裡、西湖、後龍、銅鑼等分隊13車、消防人員26人前往搶救，現場共出6水線，才將火勢控制，直到22日清晨1點25分，火勢才完全熄滅，詳細起火原因有待釐清。
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