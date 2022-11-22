「築間餐飲集團」與伊甸基金會中區資源中心攜手，赴太平耆福綜合長照機構進行「義煮」活動，體現企業慈善志工的精神。（築間餐飲提供／馮惠宜台中傳真）

近來積極展店的「築間餐飲集團」，旗下各分店用餐尖峰時間經常一位難求，今（22）日該餐飲集團與伊甸基金會中區資源中心攜手，由總經理周秀花率領主管團隊十餘人，赴太平耆福綜合長照機構進行「義煮」活動，讓高齡長者，品嚐到知名鍋物的美味，也體現企業慈善志工的精神。

築間餐飲集團秉持「取之於社會，用之於社會」之觀念，長期投入社會公益、安心食品顧客滿意度等皆屬範疇，集團默默行善多年，除了關懷弱勢與長者，也相當支持體育運動領域，例如職業籃球、兒少棒球、撞球等，今年還捐贈跳繩給學童，鼓勵多運動有益身心發展。

今年築間更成立「ESG企業社會責任室」，首發活動特別與伊甸基金會旗下台中長照機構合作義煮，讓高齡長者，品嚐到知名鍋物的美味，食材也特別選用較軟嫩的菜葉與配料，讓長者更易咀嚼與消化。餐後參觀機構各項設施，陪伴長者一日活動，更體現企業慈善志工的精神。

築間餐飲集團表示，除了今天的義煮活動外，即日起至2023年1月31日前凡於「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」、「有之和牛鍋物放題」、「本格和牛燒肉放題」全台門店，購買湯底包（口味依現場提供為主），產品收入將全數捐款給伊甸基金會。

周秀花宣示，此次助伊旬基金會的捐款目標20萬元，將作為老人照顧服務計畫經費使用，包含將應用於長照中心相關照護、音樂、藝術、復健、衛教照顧課程等，提供安心多元的長照應用，讓長者舒心安居。