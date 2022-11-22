大千醫療體系總裁徐千剛斥資3億元新建大順醫院新建醫療大樓，22日啟用。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

大湖鄉大順醫院新建醫療大樓22日啟用，苗栗縣副縣長鄧桂菊到場祝賀。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣大湖鄉、獅潭鄉、泰安鄉及卓蘭鎮等4偏鄉，醫療設施向來不足，苗栗市大千醫療體系2003年在大湖鄉成立大順醫院，成為當地重要醫療中心，啟用至今已19年，院舍老舊下，總裁徐千剛斥資3億新建大樓，22日落成啟用，將有效提昇偏鄉醫療服務品質。

苗栗縣大千健康醫療體系總裁徐千剛於2003年7月，在大湖鄉成立大順醫院，成為大湖鄉等4偏鄉中唯一的地區醫院及24小時急救責任醫院。大順醫院因院舍老舊，空間和設備已無法滿足民眾的醫療需求，徐千剛斥資3億興建新醫療大樓，讓鄉親使用更全面的醫療服務。

22日上午大順醫院新大樓啟用，苗栗縣副縣長鄧桂菊受邀參加揭幕，對大千醫療體系願意為偏鄉醫療服務付出，表達肯定讚許。大順醫院院長何開程表示，新大樓的樓地板面積是舊大樓近3倍，並引進全新的檢驗檢查設備，同時因當地年長人口多，依照醫療需求從原本10個科別，再新增牙科、神經內科、新陳代謝科及身心障礙鑑定服務，另外，增加語言治療、心理治療與夜間復健治療，並將大湖日照中心遷移至新大樓，提供長輩從日間照顧到專業醫療的一條龍服務。未來也將積極規劃更多科別，例如眼科、皮膚科、耳鼻喉科等，讓專業醫療更加完整。

徐千剛表示，大湖鄉等位處浪漫台3線上，近年車禍發生數增加，加上外傷、蜂螫及毒蛇咬傷等病人，得以在第1時間進行緊急醫療，補足當地緊急救治及夜間急診醫療資源不足的缺憾，現在軟硬體再升級，期望能照護所有鄉親及遊客的健康與生命安全，成為山地偏鄉醫療的健康守護者。