肯德基日前於官方FB突然出現一則神秘程式語言貼文，此貼文以KUSO編寫程式語言的創意發文方式呈現，只見畫面出現動態程式碼跑動後，停留在預告：「咕咕GOOD！KFC晨式語言11/22花生什麼事？」，有網友詢問：「一早開機，肯德基花生什麼事了？」。網友更發現，留言中只要留下數字即可自動出現有趣的回文字串，讓網友紛紛嘗試起各種程式語言解密，出現不少有趣文字像是：「咕咕good花生什麼事」、「挖庫挖庫花生嫩雞」、「歸剛在吃KFC早餐」，更釣出神回應直接數字解碼創作一篇早餐文：「姨母姨母生七七，挖庫挖庫KFC，歸剛在吃花生嫩雞」引爆粉絲互動參與解密熱潮。

肯德基今（11/22）日揭曉，原來是肯德基早餐系列於今日正式重磅推出三款花生嫩雞系列新品：「花生吮指嫩雞蛋堡」、「花生肉鬆嫩雞蛋堡」、「花生起司蛋堡」，三款超火新品均加入質地柔滑的香濃花生醬，鹹甜交錯衝擊味蕾。肯德基標榜美好的一天就從早餐開啟，每一口都是不同的晨間饗宴。

肯德基早餐全新打造超人氣花生嫩雞系列新品：「花生吮指嫩雞蛋堡」以外酥內嫩的手作嫩雞，淋上香濃滑順的顆粒花生醬，搭配萵苣、香軟滑嫩的蛋片等嚴選食材，讓早上的第一餐兼顧營養與美味。「花生肉鬆嫩雞蛋堡」用三重經典口味「顆粒花生醬」、「招牌手作嫩雞」、「香酥肉鬆」給你層層鹹甜交織的多重口感。「花生起司蛋堡」以滑嫩蛋片與起司片搭配美味花生醬，精巧且香氣十足，讓不吃肉的你也能準備好迎接一天的好事「花生」!

肯德基的美味早餐使用鮮嫩多汁的原塊雞肉，搭配現裹現炸的美味神秘工法，蘊含優質蛋白質，讓你一早不只吃到熱騰騰的手作嫩雞，更讓腦袋一早迅速開機。全新「花生嫩雞系列」早餐新品：「花生吮指嫩雞蛋堡」、「花生肉鬆嫩雞蛋堡 」、「花生起司蛋堡」於11/22正式上市，還有多款手作早餐，於肯德基全台早餐限定門市銷售。花生控的朋友們，還有堅持早餐就是要吃手作新鮮美味的你，可上肯德基官網或PK app查詢訂購。