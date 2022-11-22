據大陸國家衛健委通報，統計21日全天疫情新增本土案例2萬7899例，並再新增2例死亡個案，分別在河南及四川，同時北京也在近日確診數拉升後首度「破千」，單日本土感染1438例。

根據香港01報導，21日本土確診個案共2145例、包括廣東781例、北京274例、四川240例、重慶178例、雲南147例、山西89例、內蒙古77例、河南75例、江蘇51例、浙江37例、黑龍江28例、陝西23例、遼寧、山東各22例、新疆19例、甘肅14例、貴州13例、湖南11例、福建10例、湖北9例、河北與海南各5例、上海4例、廣西與青海各3例、安徽2例、西藏2例與天津1例。

同時統計21日本土無症狀感染個案2萬5754例，其中廣東8241例佔最多，另外還有重慶6157例、北京1164例、甘肅983例、山東966例、新疆925例、四川821例、河北806例、河南798例、內蒙古745例、陝西715例、青海576例、山西382例、湖北353例、吉林312例、黑龍江293例、天津264例、江蘇233例、廣西233例、雲南161例、湖南121例、寧夏115例、遼寧84例、貴州75例、浙江67例、安徽53例、上海44例、福建20例、海南19例、西藏15例，兵團9例、江西4例。

尤其作為首都的北京，21日本土感染1438例，為疫情以來單日首次破千。其中社會面篩查207例，並以朝陽區為疫情最嚴重區域，本土感染783例。北京疾控中心副主任劉曉峰21日防控發佈會上表示，目前北京疫情持續處於高位，呈快速上升趨勢，地區差異明顯，面臨疫情以來最複雜最嚴峻的防控形式，處於最關鍵最吃緊的時刻。