18歲公民權修憲複決案在11月26日登場，台灣親子共學教育促進會成立的青年共學團，針對18歲公民權做了一項問卷調查，約有7成5的受訪者同意18歲即成年，須承擔責任與義務，並可以擁有投票權，瞭解權利與責任能夠自己做決定，1成5的無特別意見、1成持反對意見。

醫界三寶媽媽李宛怡表示，實際參與的經驗，更能幫助人的學習，一直鼓勵學生要關心時事、要有世界觀，我們應該提供他們實際參與的機會，而不是只有在考試時紙上談兵；臨床心理師宋鈺宸說，獨立思考的能力，並不是一蹴可及，而是從孩子與我們的生活中，不斷的練習與討論而成，責任感與權利感是相對的，我們不能說要一個人學會負責，卻不給他權利。

師大附中學生陳品穎說，明年開始，刑法民法上，滿18歲的人都是被認為可以獨立思考的完全責任能力人和完全行為能力人，並且負有納稅、服兵役等義務。可是為什麼在給予義務的同時卻不擁有對等權利？很多人會覺得18歲還小，還沒有辦法對政治做出正確的選擇，很容易被帶風向，但年齡從來就不應該作為判斷一個人做出的決定是否值得被採納的門檻，一個人不會因為過了20歲生日就忽然茅塞頓開找到自己政治上的立場。

健行科大助理教授李宥緹認為，青年學習社會政治議題，是對整個社會國家會有長久的影響，科技手機促使新世代活在社群媒體的世代，資訊船破速度是過去世代的數十倍，公民教育也應該相對開放，盡早理解青少年自我在社會中的權利義務，有助於自我認知的完整。