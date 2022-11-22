新北國王籃球隊上周結束客場戰役延續開季3連勝之後，11月25、27日將回到主場新莊城堡進行「3Q感恩節」主題周，除了將傳統感恩節遊戲結合籃球帶到球場，也邀請球迷們組隊過關拿好禮，而在這兩天也將搶先於主場商品部販售「戴維斯3Q短Tee」！

每年11月的第4個星期四，是美國傳統大節日「感恩節」，今年正好在11月25日「雙北大戰」晚上7點迎戰衛冕軍台北富邦勇士的前一天。在這天，新北國王把感恩節搬到新莊城堡與球迷們一起共襄盛舉，讓新北國王對一路支持我們的球迷表達感謝，同時也陪伴無法與家人團聚的外籍球員們，在球場感受球迷們對他們的愛，沒有球迷們的支持，就沒有現在的新北國王。

不只是為了感謝戴維斯（Quincy Davis III）這一年多來為新北國王的付出，也要感謝他將超過10年的職業生涯黃金歲月、人生奉獻給這片土地，新北國王以戴維斯經典灌籃姿勢，推出「戴維斯3Q短Tee」，率先在主場商品部推出！

這次的闖關遊戲包含「火雞手印繪畫」、「矇眼火雞尾巴」、「布袋球神射手」以及「3Q感恩簽名牆」，球迷們必須兩人一組完成以上關卡，最後將闖關小卡投入摸彩箱中，就有機會抽中好禮！27日下午2點半對戰福爾摩沙台新夢想家的賽事也能夠來體驗感恩節氛圍，另外，兩天中場遊戲還會舉辦「吃派大賽」，來贏得更多新北國王周邊商品。國王合作夥伴 lululemon 也提供本季新莊城堡 20 場例行賽事，每場將隨機抽選一位幸運球迷，可以在該賽事結束後一個月期間內，前往 lululemon 任一門市進行產品體驗，並帶走價值8000元的等值價值商品！

新北國王主場持續開放場內飲食，而球迷進場即可獲得感恩節主題拍拍扇。25日 感恩節主題拍拍扇將由錸德集團提供的特殊優惠好康，只要憑新北國王例行賽主場門票，可至錸德集團旗下大樂司文創個品牌用餐享特殊優惠。王道銀行也將於新莊城堡擺設「新北國王聯名卡」攤位，現場會有籃球互動遊戲與數位體驗，號召球迷朋友申辦新北國王聯名卡，支持禁衛軍，一起「O!MY!KINGS! 」