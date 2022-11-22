為豐富素蔬食品項，統一超(2912)7-ELEVEN「天素地蔬」品牌攜手米其林綠星餐廳「小小樹食」與「陽明春天」推出5款全新無肉創意餐點，並積極開設「天素地蔬複合店」，整合冷藏、冷凍、常溫共近300品項，今年已達成本島一縣市一店目標，未來將進一步於千間門市擴大設置冷凍專區。

7-ELEVEN自有品牌「天素地蔬」於2020年上市至今，積極與各大知名綠色餐飲品牌主廚切磋研發餐點，將植物肉、燕麥奶或藜麥、鷹嘴豆等超級食物入菜，或是持續開發貼近在地消費者口味的蔬素食料理，領先零售通路開發超過20款微波即食的素蔬食，本周再度攜手米其林綠星的「陽明春天」餐廳合作推出暖冬必嚐湯品「麻油杏鮑菇湯」，商品均為超商少見的創新開發，至今已有超過千萬人次購買。

統一超表示，「天素地蔬」目前已於超過2500間門市導入冷藏鮮食專區，長期以「聯名綠色餐飲」、「擴大販售據點」、「優化素蔬食標示」等策略推展，今年擴大常溫、冷藏、冷凍素蔬食商品規模於部分住宅、辦公商圈開設「天素地蔬複合店」，目前已有超過50間門市設置，近期隨著冷凍素蔬食品項增加，7-ELEVEN更規畫於千間門市冷凍冰箱，設置醒目的品牌識別專區，將商品集中陳列，也於OPEN POINT APP新增「i地圖」可即時查詢鄰近7-ELEVEN門市素蔬食商品庫存。

統一超10月合併營收為247.87億元，年增9.55%，為歷年同月新高，累計前10月合併營收為2394.31億元，年增10.48%。