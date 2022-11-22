國民黨立院黨團上周在立院程序委員會提案要求公布審查高端疫苗EUA會議審查委員名單、會議記錄等，被民進黨「沒收」討論事項。國民黨今修改文字後再提，民進黨未阻擋，順利排入周五院會討論事項中。

國民黨團提案指出，有鑑於透明行政是最好的防腐劑，能促使公部門維持清廉施政。蔡政府花費人民納稅錢40多億購買高端疫苗，經檢視110年7月18日高端疫苗於EUA授權審查過程，因委員會討論及審查過程未公開透明，產業界、學界及社會輿論對疫苗的有效性及缺乏監督的決策過程產生質疑。

國民黨團表示，他們是順應民意要求應公布當時20位審查委員會專家名單以回應社會期待；111年11月3日，亦在未公開審查學者專家名單的情況下，僅公布14位專家一致認可高端疫苗符合保護效益，再次引起民間專業人士的高度質疑。爰此，要求院會作成決議：「應公布兩次審查高端疫苗EUA (110／7／18、111／11／3)專家會議委員姓名、會議紀錄及錄音紀錄，給全民清楚的交代。」

民進黨團上周直接提案不進行討問事項，被國民黨團認為是「沒收」該提案，今天民進黨團在立院程序委員會未阻擋該案，順利排進周五院會討論表決。

民進黨立委管碧玲表示，國民黨今天在程序委員會重提上周的案子，但是把非理性謾罵的字眼去除了，那民進黨在程序委員會上就會依程序處理，讓它送到院會，「民進黨也主張公開透明，並且希望能兼顧考量，能夠在不傷害專業環境的基礎上，盡量公開透明，院會處理的時候，這應該會是民進黨的原則。」