人人都想要能力強又很會替老婆著想的老公，但不是每個男人都願意為了另一半做任何事，艾菲爾老師在臉書運勢專欄中點名5星座，雙子男、摩羯男、水瓶男、雙魚男、巨蟹男非常疼愛老婆，會無怨無悔的為另一半打點好所有事情並時常注意她們心情是否開心，是名副其實的新好男人代表。

▍第五名：雙子男

雙子男很聰明，心思也是很細密，善於與人相處，很懂得待人接物的道理，如果愛上他們，平常事務繁忙下，他們會為老婆打點好人際關係，過節送禮無一遺漏，見長輩、談公事都是最佳幫手，甚至很懂得美食，懂得藝術電影，時常帶老婆出外見識新鮮事物，最重要的事和雙子男婚後生活永遠都不無聊，他們總是能夠逗老婆開心，如果身邊有雙子座的男生，可以好好留意，將雙子男列入老公人選。

▍第四名：摩羯男

摩羯男穩定踏實，而且責任心極強丶非常專情，一旦愛上了就會毫無保留的付出，眼睛裡只有自己的老婆，因此婚後完全不用擔心摩羯男會被外面的女生引誘，加上摩羯男天生刻苦努力的個性，在外認真工作努力賺錢，對內則願意幫老婆分擔家務丶甚至還跟老婆搶著做家事丶帶小孩，另外摩羯男婚後也會將錢財都交給老婆管，讓老婆非常放心，因此若遇到摩羯座的好男人，絕對不能錯過。

▍第三名：水瓶男

水瓶男對外可能稍微小氣，顯得有些過度精打細算，但對待自己的老婆及小孩則大方到不行，什麼都想給對方最好的丶並致力於讓家人過上最好丶最舒適的生活，而水瓶男能顧家丶懂做飯，做起家務也是任勞任怨，絕不會讓老婆累到，加上水瓶男賺錢能力佳，很早就能讓家裡過上富足的生活，嫁給水瓶男，婚後只要在家裡安心當甩手掌櫃就好，因此碰上條件好的水瓶男，不要猶豫，嫁給他們准沒錯。

▍第二名：雙魚男

雙魚座男人天生脾氣溫和，也很老實忠誠，認真守自己本分，不會隨便隨波逐流丶被利益引誘，婚後更是疼老婆第一名，各種寵愛丶照顧不在話下，絕不會輕易對老婆發脾氣，且最重要的是，雙魚男非常聽老婆的話，會為了老婆而改掉自己的壞習慣，面對親戚指點時也永遠站在老婆這邊，若遇到雙魚男，一定要好好把握，因為他絕對是不容錯過的最佳老公人選。

▍第一名：巨蟹男

巨蟹座男生個性溫順丶心地善良，是天生暖男，就算跟愛人吵架也會很快就認錯丶主動低頭合好，而婚後巨蟹男非常顧家，什麼事都以老婆丶小孩為第一優先，不會隨便去外頭應酬喝酒，去哪也都先跟老婆報備，可說是安全感十足，且巨蟹男天生財運好丶命也好，婚後很快事業就能發達興旺，幾乎不用讓老婆吃苦身邊若有巨蟹座的暖男追求者，就趕快點頭答應。