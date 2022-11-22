阿根廷球星梅西（Lionel Messi）在本屆世界盃足球賽開踢前就宣告這是他最後一次參賽，雖然他缺席之前的團體訓練讓外界對他身體狀態打上問號，但他本人在記者會上予以否認，強調身體感覺很好、沒任何問題。

之前傳出梅西有腳踝受傷的消息，上週五他也缺席阿根廷團體訓練，但之後他被拍到進行單獨訓練，主要是避免他肌肉疲勞的預防性措施，不過他的健康狀態也受到質疑，對此他在記者會上親自粉碎這些疑慮。

「我感覺很好，身體狀況也很不錯，我認為不論是在生理上還是心理上都處在非常好的狀態，我沒有任何問題。」梅西也提到之前外界注意到自己不得不錯過訓練或是離開球隊的謠言，「沒有什麼奇怪的，這只是種預防措施。」

位在C組的阿根廷本屆世足賽首戰將碰上沙烏地阿拉伯，35歲的梅西生涯第5度參與世足賽，也是首度碰上在這個季節進行比賽，自己並沒有特別做任何不同的準備，只是在他輝煌的職業生涯進入最後階段時，非常享受在足球中。

「我就是照顧好自己，像我整個職業生涯一樣。」梅西說道，「我知道這是個特殊的時刻，因為這可能是我最後一次參加世界盃，是我實現這個偉大夢想的最後機會。」