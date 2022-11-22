由於英國政府決定對能源公司課徵暴利稅，殼牌(Shell)周一表示，將評估未來十年在英國投資250億英鎊的計畫。

殼牌英國區的主管David Bunch在一場工業協會的會議上說，公司將逐一檢視每一項計畫，「當你被課稅較多時，口袋的可支配所得會減少，投資也會減少」。

面對能源價格飆升，英國財政部長杭特(Jeremy Hunt)上周表示，對於北海的油田生產商徵收的暴利稅，將從25%升到35%，以協助填補公共財政的缺口。

英國政府預計，該暴利稅的實施將從2025年延長到2028年，並帶來400億英鎊的稅收。

該稅收被稱為能源獲利稅(EPL；Energy Profits Levy)，將占能源部門稅收的75%，為全球最高占比。儘管如此，政府仍允許從稅收中減免大部分對新石油和天然氣專案的投資。

殼牌今年稍早曾表示，計畫在未來10年對英國的能源基礎設施投資200億到250億英鎊，其中包括石油和天然氣、海上風電、電動車充電和氫能源等。殼牌說：「在經歷一段相當長時間的不確定性之後，能源產業必須相信，投資環境現在將趨於穩定」。