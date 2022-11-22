苗栗地檢署22日再公布查賄績效2起，檢方指揮苗栗、新竹等警調單位，查獲苗栗縣議員第五選區黃姓候選人及黃姓里長候選人父女檔，以及鄭姓男子涉嫌賄選案。另外，苗栗縣頭份市陳姓里長候選人與蘇姓、黃姓共嫌犯，涉嫌以每票2千元或市價1千元洋酒賄選，訊後分別諭令交保候傳或請回。

檢警調專案小組持搜索票，並通知黃氏父女、鄭姓男子及選民16人到案說明，檢方訊後，認為鄭某涉嫌以每票5百元為黃某賄選，涉嫌重大，且有逃亡、勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押禁見，院方22日上午裁定以3萬元交保。黃氏父女則由檢方分別諭知以15萬元及1萬元交保，其餘選民則分別由檢方諭知以2萬元交保或請回。

檢方另外指揮檢警等單位，查辦苗栗縣頭份市陳姓里長候選人，涉嫌與蘇姓、黃姓男子以每票2千元或市價1千元洋酒賄選。專案人員於21日通知陳等3人及6位選民到案說明，檢方訊後，認為陳某、蘇某、黃某涉嫌賄選嫌疑重大，但無羈押必要，分別以5萬元、5萬元、3萬元交保，選民則均請回。