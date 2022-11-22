直播》隱匿確診黑數大增？王必勝最新說明。(中時新聞網)

中央流行疫情指揮中心今(22)日公布國內新增18,150例本土冠肺炎個案及29例境外移入；另確診個案中新增38例死亡。

指揮中心表示，今日新增之18,150例本土病例，為8,405例男性、9,725例女性、20例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,726例)，臺中市(2,496例)，高雄市(2,431例)，臺南市(1,754例)，桃園市(1,726例)，臺北市(1,520例)，彰化縣(970例)，屏東縣(660例)，苗栗縣(538例)，新竹縣(498例)，雲林縣(466例)，新竹市(438例)，嘉義縣(331例)，宜蘭縣(317例)，南投縣(311例)，花蓮縣(249例)，嘉義市(243例)，基隆市(236例)，臺東縣(142例)，金門縣(53例)，澎湖縣(42例)，連江縣(3例)。

指揮中心指出，今日新增38例本土病例死亡個案，為23例男性、15例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、37例具慢性病史、17例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月27日至11月19日，死亡日期介於10月5日至11月19日。

指揮中心說明，今日新增29例境外移入個案中，為12例男性、17例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自巴林、越南、澳大利亞(各1例)，另26例感染國家調查中。入境日期介於今年10月23日至11月21日。