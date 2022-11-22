曾任金防部守備大隊大隊長，現任陸軍步兵訓練指揮部作戰研究發展室上校主任研究教官向德恩遭共諜利誘洗腦，還拍照簽下「支持兩岸和平統一」效忠誓約書，接受中共每月4萬元供養。檢方查出，向員接獲指示，還私下收集三位軍團中將指揮官資料，企圖伺機而動，但疑似有多名與向員有接觸的高階軍官，在檢方收網時，已將資料刪除，軍方目前仍將清查這些軍官是否與向員有所關聯。

檢方在調查時，發現向員還協助邵男刺探時任陸軍第六軍團指揮部中將鍾姓指揮官、現任陸軍第八軍團指揮部中將楊姓指揮官、陸軍第十軍團指揮部中將李姓指揮官等人的軍籍資料、背景及個人喜好資訊。

檢方痛批，近年中共對我軍事威脅越趨強硬與頻繁，間諜活動滲透更甚以往，若不嚴懲軍人背叛國家行為實難達到嚇阻投敵之效，依貪汙罪起訴向男，並建請法院量處12年徒刑，並宣告褫奪公權，以儆效尤。

國防部表示，針對項向上校涉及國安法案，係因國防部政戰局協同國安單位，調查中共在臺發展組織案，循線查獲向姓上校涉嫌觸犯國安法及貪汙治罪條例。目前全案已進入司法偵審程序，將持續配合檢調偵辦。

國防部表示，本案凸顯中共對我滲透吸收、蒐情竊密，已形成嚴峻威脅。國軍近年除持續落實保防教育，深化官兵安全警覺；亦針對內部具違常徵候人員，實施深度考核，已發揮機先防處之效。

國防部強調，未來將持恆強化官兵反情報教育，深化安全調查工作；並與國安單位密切協作，以發揮保(偵)防能量，共同反制中共滲透蒐情。