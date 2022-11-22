高雄42歲陳姓男子冒充「刑事局南部打擊犯罪中心」的刑警，在網路上騙取未婚單身熟女的芳心，再透露投資缺周轉金等理由，女子為愛先行墊付，但後來陳男卻消聲匿跡，女子驚覺受騙報警。正牌南打中心月前獲報，循線鎖定陳男住所，於2日上午攻堅將陳男逮捕。經查共有8女受騙，金額高達300多萬元。全案依加重詐欺、冒用公務員服章官銜、偽造公文書等罪移送法辦。
去年間，陳男在交友軟體上，以自稱「Jason」並表示是南打中心未婚單身刑警，因刑警身分吸引許多單身未婚熟女興趣，隨即相談甚歡，陳男表示先前有投資標的，有獲利但缺周轉金，女子深信陳男為刑警，認為有還款能力，於是將錢匯給陳男，但相約還款日時，陳男卻消聲匿跡，女子驚覺受騙報警。
有女子遭詐騙35萬元後報警，南打中心8月間獲報，循線追查下，鎖定陳男位於鼓山區的住處，於2日上午，會同多單位警力強勢攻堅，屋內陳男措手不及，遭到警方逮捕。由於陳男有槍砲前科，警方攻堅時還從高樓垂降，從陽台進入屋內，場面相當驚險。
警方在屋內查獲2面警用手盾、2把空氣手槍、警察制服、刑警外套、警便帽、警徽、假警察服務證、警用甩棍、手銬、辣椒水、密錄器、警用叢書等證物，為何有如此多的警察用品？陳男辯稱，均從軍警用品店購買。
據了解，陳男從在2020年間，用類似造假身分的手法，在中、北部地區犯案遭查緝到案，後續執行未報到遭到台中地院通緝，通緝期間改名逃到高雄再次犯案，初步調查共有8名女子受害，遭詐金額高達300萬元，其中還有女子慘遭詐約70萬元。全案依加重詐欺、冒用公務員服章官銜、偽造公文書等罪移送高雄地檢署偵辦。
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