針對彰化縣惠來產業園區開發案，遭彰化縣民進黨籍民代提出多項質疑，惠來產創公司22日發表聲明強調，此案開發過程，是參考地方鄉親意見「活化閒置土地」，並響應政府鮭魚返鄉政策，讓更多產業進駐彰化，期盼帶動地方發展、增加在地就業機會，以達到產業、就業雙贏為目標。

民進黨籍民代21日在立法院舉行記者會，針對彰化縣惠來產業園區開發案，提出多項質疑。惠來產創公司22日發表聲明，對於民代們的說法，損及公司信譽深感遺憾，但也予以尊重。

惠來產創強調，此案開發過程，是參考地方鄉親意見「活化閒置土地」，並響應政府鮭魚返鄉政策，讓更多產業進駐彰化，期盼帶動地方發展、增加在地就業機會，以達到產業、就業雙贏為目標。

惠來產業園區原址為台灣民俗村，開發案目前正由彰化縣政府進行環評、水土保持等審查。針對民進黨民代提出的諸多質疑，彰化縣長王惠美競選總部回應表示，惠來產業園區是民間申請案，縣府一切依法審查，且程序完全公開透明，若有認為不法，歡迎請向司法機關提告，不要選舉到了，就抹黑影射；同時也籲請民進黨籍立委不要躲在立法院「言論免責權」的保護傘下，充當政治打手，不實抹黑與指控。

台灣民俗村觀光遊樂業執照，已於2012年廢止，全區荒廢閒置十餘年，多數建物早已破損不堪，成為治安死角，目前彰化縣遊憩潛力點，已移轉至彰南地區的清水岩遊憩區，此處已不適合再經營觀光遊樂業。

惠來產創指出，依中部大肚山科技廊帶、北彰化關鍵零組件軸帶擴張等產業趨勢，及行政院「5＋2創新產業政策」，將閒置土地合理運用，提升地區產業競爭力，提出產業園區開發方向，深獲地方居民支持。

2020年舉辦的公聽會上，多位花壇鄉民代表及200多位在地居民到場表達支持，期盼此開發案能增加在地就業機會！因此，在區位、政策及民意面，該開發案都具有合理性及必要性。

民進黨民代亦質疑開發案，只要申請29.3公頃，是為了規避中央環評審查，因為開發面積30公頃以下，地方政府可以自行決定。惠來產創的聲明，也提出解釋，傳言原台灣民俗村面積達52公頃係為誤傳，正確的面積是37.4981公頃。

惠來產創指出，該案用地規劃深受地形及法規規定，為符合產業用地達總面積60％的產創條例規定，剔除坡度陡峭不得開發土地後，配置公共設施而劃設出最適合的範圍及面積，故本案申請面積為29.38公頃，並依法經目的事業主管機關確認。

目前劃設產業用地面積約達總面積的60％，符合法規規定，該案依非都市土地使用管制規則、環境影響評估法相關規定提交申請，由主管機關及專業委員審查，一切循合法合理程序、公開審議申請變更。

對於民代們的說法損及公司信譽，深感遺憾。惠來產創強調，此案開發過程是參考地方鄉親意見「活化閒置土地」，並響應中央政府鮭魚返鄉政策，讓更多產業進駐彰化，期盼帶動地方發展、增加在地就業機會，以達到產業與就業雙贏目標。