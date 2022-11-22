陸媒22日報導，大陸網路巨頭京東集團董事會主席劉強東發全員信指出，為提高基層員工福利待遇，同時盡量減輕公司壓力，集團決定自2023年1月1日起，京東集團副總監以上以及相對應的P／T序列以上全部高級管理人員，現金薪酬全部降低10％至20％不等，職位越高降得越多。

新浪財經報導，劉強東表示，希望高層們能夠理解和支持此一決定，又指對不起這2,000多名高層。劉強東指出：「如果兩年之內，京東業績重回高增長狀態，集團隨時可以恢復大家的現金報酬。」

針對近期京東正式收購快遞業者德邦，劉強東在信中提到，自2023年1月1日起，逐步為10幾萬德邦的員工們繳齊五險一金，確保每位德邦員工都能「老有所養，病有所醫」，為其提供基礎保障。

此外，京東集團還會拿出人民幣（下同）100億元，為包括全體德邦員工在內的所有集團基層員工設立「住房保障基金」。劉強東本人再捐1億元，集團以及各部門也會拿出一定比例的現金，大幅擴充「員工子女救助基金」的規模。