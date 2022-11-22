近來新竹市長選舉，藍營分化耳語不斷，國民黨籍副議長余邦彥先前帶里長出席民眾黨高虹安造勢，甚至在臉書發文力挺高虹安。對此，還具有國民黨籍的前議長鄭成光看不下去，出面抨擊余邦彥等人「沒有道義」，國民黨身為泱泱大黨應要團結起來，支持正藍軍林耕仁，不應該反而當民眾黨的小弟。

副議長余邦彥與市議員陳啟源周六出席高虹安造勢晚會，兩人本屆競選連任未披國民黨戰袍，而是以無黨籍參選。鄭成光先前遭國民黨新竹市黨部開除黨籍，但提出異議後遭國民黨中央黨部擱置，他也稱自己現在身分尷尬，但是實在看不下去國民黨現在的情況。

鄭成光說，部分藍營人士選到沒有格調，當初這些人力保林耕仁通過初選，現在卻棄他於不顧，包含上周國民黨主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜來陪林耕仁車掃，余邦彥等人也未到場，在選前帶頭變節，實在沒有道義，也讓基層炸鍋。

至於余邦彥挺高虹安，會對藍營選情造成什麼樣的影響？鄭成光則認為，影響可能不會很大，部分里長出席高虹安造勢晚會，可能是受到人情壓力，國民黨在新竹市擁有基本盤，選舉應該要講道義，身為百年泱泱大黨，怎可去當人小弟？

鄭也分析，新竹市的政治版圖，原本就是藍大於綠，若有人登高一呼，選民一定還是會回歸國民黨，若團結一致，林耕仁還是很有機會勝選。

即使現在氛圍是要靠高虹安下架民進黨，但鄭成光認為，應思考這對國民黨的利益為何？高的勝選與藍營重返執政大局無關，而且難保關鍵時刻會被自己人反咬，這樣以後誰還敢被國民黨提名？因此他也呼籲黨中央一定要處理，否則將無黨紀可言。

「危機就是轉機，」鄭成光說，雖有人夜奔敵營，但卻可能成為林耕仁選情最新曙光，據他在地方上的了解，不少選民感到很憤慨，表示怎麼能不支持黨提名的候選人，跑去敵營實在說不過去，如此一來很可能激發藍營集中選票，投給林耕仁。