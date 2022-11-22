衛福部長薛瑞元日前說民進黨台北市長候選人陳時中仇恨值高，是因為擋到疫苗掮客財路，還扯到工商、宗教團體。對此，國民黨團書記長李德維今批評，薛瑞元為了陳時中低迷選請，不惜左打工商協進會、右踢宗教團體。

李德維表示，國民黨團會持續要求薛瑞元部長，把疫苗掮客、發國難財的騙子，公布在國人面前。至於薛瑞元說公布掮客名單「很幼稚」，李德維說，也許薛瑞元覺得很幼稚，但人民不覺得幼稚。薛瑞元自己開頭提到疫苗掮客，現在要你公布名單，又變成不願意，陳時中的仇恨值才會這麼高，這次牽扯宗教團體，還被佛光山鄭重打臉。

國民黨團總召曾銘宗表示，蔡政府護高端創下世界紀錄，但也害死高端，蔡政府護高端到不符合法令規定和國際規範，更不公開透明，只讓少數人炒作股票獲利，結果高端還是無法打入國際。

首席副書記長謝衣鳯表示，國人都看到衛福部對於高端疫苗百般愛護。國產疫苗若循著合法途徑、正當生產研製，相信國人都一定會全力支持，甚至期望國產疫苗能通過國際認證，銷售到全世界，而不是現狀，打了高端無法出國，更遑論最後走上銷毀一途。

謝衣鳯表示，美國CDC平日就會依據監測新冠疫苗數據的機制在運作，根據真實的數據發布所有疫苗安全性總結報告，來證明藥商對於美國FDA所出人體實驗報是否真實？對於民眾是否有效？政府監督、藥商做事，這才是正常的機制、國際慣例，蔡政府沒有辦法給予高端疫苗合法監測，又如何能讓國產疫苗躍上國際舞台？