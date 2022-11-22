基隆市長林右昌22日上午表示，經過慎重的選址及規畫，基隆市首座寵物公園將會設置在暖暖運動公園的閒置綠地，預計將於明年3月底前完成細部設計，明年6月將完工啟用。

林右昌說，在進行寵物公園選址時，市府找了不下10處地點進行評選，評選的標準為面積至少2400平方公尺，園區設施要有大型及小型犬區，皆至少要一千平方公尺以上，任一邊寬度至少25公尺，空間寬敞並有相關遊具。

另一方面，擔心寵物公園可能會對住宅區會造成干擾，因此也需要與住宅區保持距離，因此，基市政府產發處在多方考量下，今年8月在暖暖開說明會，排除不適合地點並經評估結果，發現在暖暖運動公園棒球場北側基地，基地平整，面積與要求皆符合需求。

林右昌說，由於寵物公園不會涉及大面積的土地開發與硬體結構，因此22日定案後，預計明年三月前完成整個細部設計，基隆首座寵物公園，預計明年六月前完成啟用。

基隆市產業發展處黃健峰表示，寵物運動公園未來建置四周有圍籬，園內設置如隧道、高橋、蹺蹺板、上下台階、涵管、S桿、跑跳輪型道、波浪棧道、原始泥草地等多樣遊樂設施，供毛孩無限制奔玩。

另外，園區亦將建置有屋頂繫留亭提供飼主及毛小孩遮蔭休息，並有友善狗便撿便袋及清洗池，夜間照明讓晚上使用更便利，寵物公園啟用後，飼主就不用擔心狗狗衝到馬路發生危險，也不用擔心路人被狗嚇到，狗狗可以安全又自由自在奔跑。

基隆市政府表示，目前基隆市犬貓寵物登記數已達36000隻，積極打造友善動物環境，並長期推動植入晶片、狂犬疫苗施打及絕育政策。