民進黨新竹市長候選人沈慧虹22日受訪表示，兒童醫院是她與前市長林智堅、市府團隊共同努力的政績，為照顧竹竹苗30萬孩子，所帶來的重要醫療建設，實在無法了解為何高虹安連這種救人命、為孩子醫療而做的建設，都要拿來作為抹黑工具，反醫療、反建設，已經逾越人性了。

沈慧虹今天上午被問及高虹安團隊否認抹黑兒童醫院的看法，沈慧虹指出，民眾黨市議員李國璋11月19日高虹安造勢會上，直指兒童醫院是弊案，他發言就是鐵證，抹黑市政建設是藍白選舉奧步，更是高虹安的遮羞布。

針對國民黨籍副議長余邦彥昨天發文轉支持高虹安，是否擔心對選情造成衝擊，沈慧虹表示，余邦彥過去都是無黨籍身分，先前為了爭取正副議長選舉才加入國民黨，從他過去的政治盤算，和這次拋下原本支持對象的作為，可見這都只是政治利益上的交換與結合。

沈慧虹說，她深信新竹選民的智慧、不會被操弄，更不容許自己手中神聖的選票被當作少數人的政治籌碼，對手這樣反民主的做法，只會讓選民更加唾棄。

她指出，她是所有候選人中第1個開始提出政見、政策的人，參選至今已提出6大面向、25項政策主題和超過百項政見，她相信新竹市民會選出最理想、最適合、對政策最有執行力的人擔任新竹市長。

針對網紅四叉貓與民眾黨新竹縣黨部前執行長林冠年，不停爆料有關高虹安立委辦公室性平案、躲記者、請NCC處理媒體還有可樂貼封條等情事，沈慧虹回應表示，看得出高虹安辦公室管理問題很多，甚至爆出有性平案件，連十幾人的辦公室都有這麼多是非，這樣實在難以適任城市的大家長。