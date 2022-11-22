民眾嗆聲陳時中。（圖 / 擷取自《中天新聞》YouTube）

民進黨台北市長候選人陳時中近期掃街時，頻頻遭遇民眾嗆聲，他今（22）日進行車隊掃街時，又遭遇一名男子從人行道衝到車隊旁，對著他比倒讚。相關報導經轉發至社群平台PTT後，也引發網友們的熱烈討論，其中不少人狠酸陳時中，超猛，走到哪就被嗆到哪。

陳時中今上午與前副總統陳建仁在士林與北投車隊掃街，期間有一名中年男子從人行道衝到街道上不斷對他比倒讚，一旁的陳建仁只能尷尬說到「這位阿伯謝謝你的熱情」，但也有不少民眾在路邊揮舞陳時中的競選旗幟，表達對他的支持。

對此Ptt許多網友笑稱「仇恨值真的高」、「（嗆聲民眾）看起來很年輕，起碼還不到阿伯年紀吧？被叫阿伯一定仇恨值瞬間飆升」、「仇恨值吸的超穩」、「恭喜阿中當選討人厭冠軍」、「每天都被嘴，真的好可悲」。

也有網友揶揄「選完就會秋後算帳了，阿伯自己小心」、「超猛，走到哪就被嗆到哪」、「這算是台灣第一次選到到處被噓的嗎」、「陳時中的仇恨值是不是比蚊子高」，並且直言「做得爛還敢出來選，當然被討厭」、「記得之前不是一直在檢討行政中立嗎」。