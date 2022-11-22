新竹寶山警匪追逐，警連開10餘槍，歹徒撞斷瓦斯管棄車逃逸。(邱立雅翻攝)

新竹縣寶山鄉22日中午傳出警匪追逐，警方連開22槍事件。寶山分駐所當天中午在發現一輛失竊名車，原準備盤查，但對方竟試圖衝撞警車，雙方隨即展開追逐，嫌犯一路竄逃至雙新村雙溪小城社區，還撞斷瓦斯管，遽聞現場警方也對他連開22槍，擊破車輛輪胎，但嫌犯仍狡猾竄逃2公里外便利商店，後車輛起火，嫌犯棄車逃逸中。

新竹寶山警匪追逐 警連開10餘槍 ，現場但散落一地，但歹徒撞斷瓦斯管後又逃逸一公里多後棄車，警方追捕當中。(民眾提供/邱立雅新竹傳真)

新竹寶山警匪追逐 警連開10餘槍 ，現場但散落一地，但歹徒撞斷瓦斯管後又逃逸一公里多後棄車，警方追捕當中。(民眾提供/邱立雅新竹傳真)

新竹寶山警匪追逐 警連開10餘槍 ，現場但散落一地，但歹徒撞斷瓦斯管後又逃逸一公里多後車輛起火後棄在青草湖附近，警方追捕當中。(民眾提供/邱立雅新竹傳真)

新竹寶山警匪追逐 警連開10餘槍 ，現場但散落一地，但歹徒撞斷瓦斯管後又逃逸一公里多後車輛起火後棄在青草湖附近，警方追捕當中。(民眾提供/邱立雅新竹傳真)

警方表示，當天上午警方駕駛便車查找通緝犯時，在明湖路發現一輛贓車，警方上前盤查時，駕駛竟心虛試圖衝撞警察，迫使警方對車輛輪胎開槍示警。未料嫌犯踩足油門竄逃，一路駛進雙溪小城社區，嫌犯在社區內四處亂竄，不只衝撞警察便車、衝撞民宅，還把其中兩戶瓦斯管線撞斷，造成瓦斯外漏。

新竹寶山警匪追逐 警連開10餘槍 ，現場但散落一地，但歹徒撞斷瓦斯管後又逃逸一公里多後棄車，警方追捕當中。(民眾提供/邱立雅新竹傳真)

新竹寶山警匪追逐 警連開10餘槍 ，現場但散落一地，但歹徒撞斷瓦斯管後又逃逸一公里多後棄車，警方追捕當中。(民眾提供/邱立雅新竹傳真)

警方追逐進社區並對該輛車連開22槍，試圖阻止嫌犯竄逃，並擊破車輪。未料嫌犯仍突破警網，往新竹市方向拖行逃逸，並在新竹市青草湖國小附近便利超商棄車逃逸。縣議員邱振瑋轉述目擊民眾說法，表示該輛車頭已撞毀之車輛起火燃燒，鄰近車行老闆還前來滅火。

由於嫌犯已棄車逃逸，警方除了在社區現場採證並清理現場，也正釐清嫌犯身分與該輛車籍。據了解，該名嫌犯棄車後，在便利商店附近巷弄竄逃，發現大馬路容易被發現身分，於是轉往鄰近田地、山林逃回新竹縣寶山鄉轄內，並傳出警方原以為已掌握身分後發現另有其人，目前仍全力追查中。