民進黨12日於台北市凱達格蘭大道舉行「為台灣鼓舞」造勢晚會，為雙北市長候選人陳時中、林佳龍集氣，現場媒體攝影區卻被安排在3層樓高的鷹架上，周圍沒有任何防護，主辦單位也承認有造成攝影記者不便與安全疑慮。對此，國民黨台北市議員王鴻薇要求北市勞動局調查，最後卻只有警告1支，她痛批勞動局根本不敢開罰，這麼怕陳時中嗎？這麼怕民進黨嗎？

王鴻薇指出，台北市勞動局根據「新聞採訪人員安全衛生指引」中，針對採訪人員、裝備、安全措施及意外保險等需妥為規劃。此外，對於勞工在高度2公尺以上工作場所從事作業，易發生墜落危害之虞者，應要求其確實遵守相關安全規範 ，並提供適當之安全防護具，「請問陳時中跟民進黨團隊有遵守嗎？需要我請現場媒體跟勞動局說明嗎？」

王鴻薇批評，如果勞動局對於這樣明顯事涉危險且有事證的行為，都可以因為政治原因睜一隻眼閉一隻眼，未來還要台北市民要如何能相信市府可以捍衛民眾權益？勞動局現在就對這些媒體同仁的生命，視若無睹，屈服在民進黨跟陳時中的壓力下，真的讓人心寒。