大S日前因汪小菲未履行離婚協議，積欠生活費超過500萬元，向法院聲請強制執行獲准，惹怒汪小菲連續發文攻擊，甚至他要來台喬事情，見此，知名家事律師李怡貞忍不住回憶，1年前她還稱讚兩人是「離婚的標竿」，如今卻鬧成這樣，不禁感嘆：「你們怎麼不撐著點呢？」

1年前的今(21日)恰好是大S和汪小菲宣布離婚日，雙方僅發表共同聲明表示：「即使現在選擇分開，也非常感恩對方的付出」，之後雖偶有紛爭但多無大事，本月8日汪小菲甚至在直播泛淚說：「我很感激他們(大S、具俊曄)」，怎料昨(21日)周刊踢爆汪小菲未再支付大S生活費，向法院聲請強制執行獲准，使得雙方的糾葛鬧得沸沸揚揚。

李怡貞惋惜汪小菲和大S一年前曾是離婚標竿。(圖/李怡貞 FB)

對此，律師李怡貞感慨翻出，先前稱讚汪小菲和大S和平分開是「離婚標竿」的舊貼文表示：「才一年前的文，你們怎麼不撐著點呢？？？」，接著指出大S明知走強制執行會引燃砲火，再發個高情商的聲明也只是路數，直言「搞成這樣，爸爸發瘋一直攻擊媽媽(大S)還講到床墊，讓兩岸三地看笑話」，不過她表示身為執業律師有時也無可奈何：「擋不住衝動的當事人，後果也只能自負」。

話鋒一轉，李怡貞說其實她很能理解汪小菲的心情：「其實如果真的站在他的角度，他的心情可以理解，只是他沒有意識到當初簽了(離婚協議)就必須要各種遵守」，至於網路有人批評汪小菲有錯，李怡貞則認為不必糾結於此：「離婚後再去檢討到底是誰先錯誰後錯，真的都沒有任何意義」，令人看得十分鼻酸。