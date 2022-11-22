推出人生第一部音樂舞台劇《再會吧北投》2.0REVIVAL復刻版的吳念真，近日接受MOMOTV《大雲時堂》主持人李四端專訪；當被問及「何為吳念真風格」？他說自己是一個（故事）轉述者，反映出真實的人世間故事，李四端表示吳念真把心情透過文字真實呈現在觀眾面前，有如是有聲音的心情，讓吳念真大笑：「你這段話應該錄起來當（我的）墓誌銘。」

吳念真表示雖然身為《再會吧北投》導演，但是從最初排戲至演出，在見到演員融入角色的模樣仍不自覺流眼淚，「因為演員每次演出情緒都不一樣，真情流露唱歌的樣子讓人受不了，我會忘記此刻以導演身分坐在側台，最難受的是，會誤以為是自己的兩個女兒在舞台上唱歌，面對生命的抉擇，然後無奈的掙扎，會很受不了」，甚至演員都唱到淚流滿面，吳念真還開玩笑祈禱淚水別滴到麥克風，免得沒聲音。

該劇見證人世充滿掙扎的情緒及新舊時代更迭，包含北投那卡西的特殊文化，那卡西老師可以跟著客人各種音調伴唱，以及為了讓酒客不斷點酒，餐桌上的加湯習慣等等，這些小細節亦勾起全場觀眾無盡回憶。