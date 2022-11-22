醫生收入較高，部分女生因此希望成為醫師娘，但一名女網友和醫師結婚一年，抱怨先生整天為工作，無法分擔家事，先生甚至認為家事是女生的義務，各種心理不平衡，讓她想起婚前傳訊息給先生，總是1至2天後才收到回覆，她把婚姻失敗原因歸咎在先生的職業，心灰意冷決定要離婚，貼文上線後，網友一面倒說，「是妳先生的問題，不要牽拖職業」。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，和先生結婚一年，對方是醫學中心住院醫師，自己也是長照護理師，對醫護的工作型態瞭若指掌，也理解先生上班工時比一般上班族長，加上雙方的父母對彼此都很滿意，因此同意兩人結婚。

原PO表示，婚後先生依舊忙著工作、寫論文，她也要輪班，夫妻倆各忙各的，家裡的事物由她一手包辦，先生總是以上班很累當藉口，還脫口說「家務不是女生該做的嗎？」令她心灰意冷。

原PO說，她和先生交往前，身邊朋友都勸她要想清楚，朋友表示醫師幾乎都是大男人，嫁給醫師當醫師娘必須要獨立、承受偽單親的辛苦、接收對方負面情緒，朋友還說道，醫師的薪水沒有電子工程師多，也無法因應家庭狀況請特休假。

原PO回想起交往時，傳訊息給先生，但對方總是過了1至2天才回，她感嘆說，「想想自己真傻，當時早該察覺他在敷衍，也早該選擇離開，或許他只是想找人當他的保母，負責他的生活起居，愛不愛我也無法確認了，我決定要離婚。」

貼文曝光，網友一面倒認為是原PO先生的問題，「會這樣是你老公的問題，不是醫師的問題好嗎？我再忙也會回女友訊息」、「我男朋友也是住院醫師，他都在值班的時跟我講電話，班表一出來也會馬上傳給我，安排時間出遊，我覺得是你老公的問題，不該牽拖給職業耶」、「是你老公的問題，不是醫師這個族群的問題，交往時隔這麼久才回覆妳訊息，居然還可以結婚」、「婚前腦子進的水，就是婚後妳要流的眼淚，這句話說得真不錯，只能恭喜妳水已經流乾了，勇敢邁向新人生吧」。

留言中也有自稱是醫師的網友說，「住院醫師時期絕對是整個職涯中最忙的時候，我覺得在沒有完全了解我們的職涯前，步入婚姻要好好想清楚」。