順意民意，瑞穗車站動線，購票、出入口都改為1樓完成。（台鐵提供）

瑞穗車站大廳重新規劃開放，寬敞明亮。（台鐵提供）

台鐵花蓮運務段段長吳金添、瑞穗鄉長陳進光與地方各界今天都到場參與車站重新開放活動。（台鐵提供）

花蓮瑞穗車站2017完工後，原規劃1樓為大賣場，但招租不順利，就將1樓大廳關閉，旅客購票、領票、搭車都要轉往地下室出入，旅客反映這樣規劃根本有問題，地方多次反應，台鐵決議順應民意，將售票處改回大廳，歷經2年規劃施工，終於在春節前完工啟用。

花蓮瑞穗車站是台鐵東部鐵路改善工程計畫中，耗資3億元興建的新式綠建築車站，原本計畫1樓大廳要租給民間，但瑞穗鄉是人口外移偏鄉，廠商進駐意願不高，多次招商失敗，台鐵基於安全理由、也避免遊民逗留，拉下鐵門，封閉1樓動線。

旅客購票、候車都只能在狹小的地下通道完成，感受不到新車站帶來的便利，對於長者來說要上下樓梯不方便，更何況化妝室在車站一樓旁邊，如果有內急又要再爬一趟樓梯，設計不夠便民，動線真的太差勁了，鄉公所、代表會也希望台鐵順意民意，要求台鐵能將購票處及剪票房移回一樓。

台鐵重新規劃，包括軟硬體設施1千多萬元，從發包、建設到完工歷經2年時間，終於在春節前完工，今天啟用。

台鐵花蓮運務段長吳金添、瑞穗鄉長陳進光、 代表會主陳廖安等人及瑞穗鄉親，今天到車站見證歷史性的一刻，由瑞穗站長黃克勝接待並導覽解說，與會嘉賓及鄉親均感到十分滿意，並感謝台鐵順應民意配合改善。

陳進光說，如今台鐵改善調整，將售票口正式從地下室移到一樓，不但讓以前的問題迎刃而解，還有寬敞的候車處，甚至有插座方便手機充電，感謝台鐵的協助，相信能為瑞穗鄉帶來更多旅客。