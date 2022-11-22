好市多（Costco）的熟食區，有許多商品深受會員喜愛，如今卻傳出暢銷的牛肉捲居然要停賣了！好市多今證實，由於牛肉捲已銷售20年，即日起將全面更換為豬肉捲，每份售價99元。

好市多副總王友玫表示，牛肉捲販售多年，決定以其他商品替換；事實上台灣消費者也是以吃豬肉的人居多。她強調，好市多未來會持續推出不同捲類，提供會員不同口味嘗試。

好市多會員崩潰，直呼牛肉捲「全台灣最好吃」，怎麼可以說換就換，而且一點緩衝時間都沒有，今天逛賣場的人，很可能已經吃不到了。