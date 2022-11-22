汪小菲難忘的床墊品牌疑似是有床墊界勞斯萊斯之稱的Hästens，不過消息未獲證實。（Hästens提供）

大S去年底與汪小菲離婚後，今年已和具俊曄步入婚姻新生活，兩方看似重新過自己的日子，未料汪小菲被週刊爆料沒有確實履行離婚協議，欠了超過500萬生活費，讓汪小菲氣到在微博暴怒發20篇文並分享支出明細，其中更嗆不想為前妻的生活付錢，還罵具俊曄「你個窩囊廢換個床墊行嗎？」讓不少人好奇「什麼牌子這麼好睡？」就有網友發現疑似是皇室御用的瑞典品牌，該牌床墊界勞斯萊斯之稱，最貴一張破台幣百萬元以上。

汪小菲怒批大S過去居住的豪宅頭期款都是自己支付，雙方分開後，他每月都要扛百萬房貸，更氣的是「別人住就算了，你個窩囊廢換個床墊行嗎？」讓人忍不住想探聽這張床墊究竟多厲害，讓汪小菲念念不忘，微博網友瘋猜，他購入的床墊疑似是瑞典名床「Hästens」，最貴達250萬元，出手下訂的幾乎是富豪或回頭客，尤其許多大台中的豪宅屋主都指定他們家床墊。

張蘭21日也在直播中也說到，當初汪小菲為了找到能讓大S躺得舒服的床墊，前後換了10多個，軟度還是照著大S脊椎量身訂製，「這麼貴的床墊他捨得換嗎？」據了解，到Hästens的頂尖消費者客群購買平均約總價200至300萬元，最貴1885萬元，業者指出，依等級不同、價格不一，若想入門，也可以購買幾十萬元的中墊，效果也很好。加拿大饒舌歌手Drake也是愛用者之一，認為臥室是舒壓的地方，「每一天醒來就看見的地方。」品牌第五代傳人Jay Ryde也曾說，有位名人受過25年背痛之苦，試過品牌床墊後就擺脫煩惱。

儘管網友猜測並未獲得證實，但床墊價值與法拉利跑車不相上下的感覺，讓一票網友都難以想像，直呼「貧窮限制我的思想。」