苗栗縣長徐耀昌22日頒獎表揚災防考評績優的後龍、竹南及卓蘭鎮公所。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌22日頒獎表揚災防考評績優的頭屋、獅潭及大湖鄉公所。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌為4名新升任分隊長授階。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌為新升任卓蘭分隊長史乙翔等授階。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌為4名新升任小隊長授階。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌頒發獎勵金給5個消防大隊。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌頒獎勵金給獅潭分隊小隊長。（謝明俊攝）

苗栗縣消防局為鼓勵基層消防隊員認真執勤服務民眾，今年特別晉升4名績優基層小隊長出任分隊長，包括了卓蘭分隊長史乙翔、三灣分隊長邱仲仁、泰安分隊長劉春男、大湖分隊長吳德郎，4人遺缺並由4名優秀隊員昇任，22日上午由苗栗縣長徐耀昌替8名新昇任幹部授階，鼓勵大家繼續努力守護苗栗鄉親安全。

苗栗縣消防局負責全縣災害防救業務，為了確保各鄉鎮市災防編組及工作等運作正常，每年都會由消防局災害防救辦公室會同縣府各局處及外聘專家委員等，組成災防考核小組，對18鄉鎮市展開考核作業，並依各鄉鎮市人口數分為甲、乙兩組，評核項目包括各公所防汛整備、兵棋推演、防災宣導、災害應變中心運作、疏散撤離及收容安置等工作成效，並選拔出績優鄉鎮市公所，除由縣長表揚外，並將代表苗栗縣參加中央災害應變中心全國考評。

今年災防業務考核績優鄉鎮市包括甲組後龍鎮公所、竹南鎮公所及卓蘭鎮公所，乙組則為頭屋鄉公所、獅潭鄉公所及大湖鄉公所，苗栗縣長徐耀昌22日頒獎表揚6個鄉鎮公所，獅潭鄉長謝春梅等出席受獎。

苗栗縣消防局長匡夢麟為考量提振基層消防人員士氣，今年特別安排4個鄉鎮消防分隊長職缺，由表現優秀的基層小隊長晉升出任，包括卓蘭分隊長史乙翔、三灣分隊長邱仲仁、泰安分隊長劉春男、大湖分隊長吳德郎，4人晉升後所遺小隊長職缺，另甄選績效優異的消防隊員昇任，包括鍾富坤、吳德郎、邱仲仁及曾婉婷等4人，22日由縣長徐耀昌一一授階鼓勵。

鑑於防疫期間，苗栗縣消防局所屬5個外勤大隊出勤防疫勤務辛勞得力，徐耀昌特別頒將防疫獎勵金給5個消防大隊，另外，獅潭分隊多次出勤援救仙山發生山友意外事故，辛勞得力，徐耀昌一併發給獎勵金，鼓勵全體消防同仁繼續為守護苗栗鄉親安全而努力。