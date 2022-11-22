宜蘭縣某鄉公所發生性騷擾案件，鄉長疑似保庇自家親戚未追究，今（22日）民進黨宜蘭縣黨部譴責該鄉長沒有保護其公所女性同仁，更批同為女性的縣長林姿妙沒有同理心，還表揚加害者為績優清潔人員，但該鄉長怒回：「請去找當事人談。」宜縣府環保局表示，日後會請政風室嚴格審查績優人員資格。

民進黨黨部主委陳俊宇等人今舉行記者會，譴責該鄉鄉長知法犯法，沒有保護公所女性同仁，讓受害者暗夜哭泣害怕，使台灣性別平等友善環境嚴重「倒退嚕」，更批林姿妙沒有同理心，還表揚加害者為績優清潔人員，要求縣府介入調查並撤除林的績優名單。

陳俊宇表示，該鄉公所發生性騷擾案件，竟以避免再次發生為由，調離被害人工作10年的環境並減薪，直言就是變相懲罰受害人，還包庇加害者；即使法院判決出爐，公所對此案件也未有任何相關作為。

陳俊宇指出，更諷刺的是，加害人還被公所提報到縣府為績優清潔隊員並受表揚，且同為女性的林姿妙毫無同理心，未盡到保護女性的職責，要求縣府要積極介入了解並查察，若不適任應撤除績優表揚，避免讓台灣性別平等的友善環境「倒退嚕」！請林應重視職場性騷問題， 讓所有女性有安全的工作環境。

婦女後援會總會長張瓊之表示，這名加害人權力大至可排班、決定考核成績等，竟用職權威脅被害人，相當可惡。張說，該鄉長任內期間非但無政績，還做出傷天害理的事，應該要用選票下架這種毫無道德、擺爛的鄉長。呼籲所有女性同胞在職場工作如遇性騷，可向相關單位發聲，千萬不能忽視、沉默以對。

該名鄉長氣呼呼的回應，那是個人因素，請去找當事人，強調行政要中立，且選舉期間他不談這件事！環保局長黃政釧說明，一年一次的資深清潔隊員的表揚，是在鼓勵各鄉鎮市的清潔隊員終年對環境整潔、消毒等工作表現，以激勵同仁士氣而辦理資深隊員獎勵。

黃政釧表示，都會尊重公所推薦的人選，該表揚活動舉辦迄今多年，從沒遇過這樣的情形，也沒有回收獲獎人員的獎狀跟紀念品的規定；會將這次經驗在下次辦理相關遴選時納入參考，請公所務必讓政風人員嚴格審核過再送出名單。