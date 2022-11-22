近期飽受運價持續下跌衝擊的航運股，今（22）日終於在月線約150點前止跌回升，長榮（2603）、陽明（2609）貨櫃龍頭股齊揚，尤其長榮站回150元備受關注，不過，航運股反彈量縮，至12點半時只有約50億餘元，今天量能恐寫近2年新低。

航運類股指數今天在盤面表現不錯，在集中市場中，僅次於玻陶、半導體、塑膠、油電燃氣等，與電子通路股及金融股漲幅差不多，但航運股成交值占比只有3.4％多，與去年盛況時占比一度衝高至二、三五以上，甚至還曾達到五成的景況，不可同日而語。

航運股昨天成交值已掉到80.76億元，為今年僅次於9月13日78.15億元第一低，若今天成交值再低於78.15億元，則成交值恐將改寫約2年來新低量。

上市航運股今天以台航、漢翔、長榮、裕民、台驊投控、慧洋-KY、嘉里大榮、陽明、華航及台灣高鐵等股較亮眼，其中，漢翔及台灣高鐵被視為選前政策指標愛。