近日宜蘭縣五結鄉種鴨場及台南四草濕地野鴨排遺檢出新型H5N1亞型高病原性禽流感，其中宜蘭種鴨場更是全台首例爆發H5N1的家禽場。農委會表示，會向行政院爭取30-40億的經費做禽舍的改善，但這筆經費將以蛋雞場為主，並未納入禽流感防疫。

農委會主委陳吉仲今(22)日參加「創造動物用藥新契機 PTS邁向世界展望會」受訪表示，H5N1是嚴峻的挑戰，該案場周遭禽舍也依照相關規定嚴密監控，現在許多國家都遭受禽流感影響，因而造成肉雞和雞蛋的生產減少，雖然國內禽流感件數較往年偏低，但這次出現疫情的案場是種鴨場，農委會將確保不會影響後續肉鴨的產銷秩序。

由於國內禽舍多屬老舊，面對天氣與疾病抵抗力相當不足，問及禽舍改善經費時，陳吉仲說，為了能正常生產，從生產到冷鏈都要全力精進，彰化芳苑鄉300多場的雞舍還是老舊，無法抵抗高溫、寒流等溫差變化，雞蛋生產也會大受影響。

陳吉仲指出，之後會向行政院報中長程的雞舍基礎改進建設，近40年來無法解決的問題我們會努力來做，而且管制後的雞糞也會更好處理，這筆經費至少要30至40億，會分期來執行。

陳吉仲強調，所有雞蛋都應該要自己供應，否則進口雞蛋會更貴，全球能出口雞蛋到台灣的國家只有3個，所以我們要確保雞蛋無虞，小農一定會優先獲得基礎建設的補助。

至於這筆龐大的經費是否包含禽流感防疫？陳吉仲說，禽舍基礎建設先從蛋雞場開始，禽流感是另一個議題。