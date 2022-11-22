18歲公民權是我國首次進行公民修憲複決案，家扶基金會長期支持並推動兒少人權，除鼓勵兒少關注公共事務，並支持兒少表意、社會參與及發聲。此次下修18歲公民權的公投案，讓曾受保護與守護的兒少得以繼續邁進下一個階段「成年」，除為自己負責亦讓權利與義務間更符合公平正義。

家扶基金會表示，若能下修18歲公民權，滿18歲者能直接透過選票正式表意，將是兒少人權的延伸與落實，公民的知能，非滿18歲即自然獲得，需要長期教育及培養，同時建議社會、教育、家庭各方面，皆應深化法治和媒體識讀教育，以及強化兒少對公共事務的參與，讓準公民們能及早充分理解權利和承擔當履行的義務。

家扶基金會說，依《刑法》，年滿18歲的國民已應負完全行為責任；依《兵役法》，年滿18歲的男子也有服兵役之義務；而《民法》的成年年齡下修至18歲，《民法》成年標準與《刑法》行為責任皆賦予滿18歲者相關權責，《公民權》是最基本、最重要的權利保障，本需賦予對等權利，以落實權責相符。

家扶基金會提及，據統計，各國18歲投票為主流趨勢，包括美、英、法、德、等民主主流國家；亞洲國家包括日本及韓國也分別於2015及2020下修公民權至18歲，當順應國際潮流實踐世代正義，讓年輕世代能行使投票權，決定未來政策發展方向，11月26日唯一公投案，邀請您投下「同意」票。